Verdachte na achtervolging aangehouden

Er ontstaat een lange achtervolging over de A1, A27, A12 en de A2. Uiteindelijk rijdt de vluchtauto Amsterdam in en komt tot stilstand tegen een paal op de President Kennedylaan in Amsterdam. In de auto zat één man. Hij is meteen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het gaat om een 46-jarige man uit Amsterdam.