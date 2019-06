Gestolen instrumenten fanfarekorps teruggevonden

De aanhangwagen waarin die instrumenten lagen is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen en is nog niet teruggevonden. Alle instrumenten zijn inmiddels, zo goed als zeker ongeschonden, terug bij de gedupeerde fanfare. Vermoedelijk zijn de spullen op de Noorderweg gedumpt door een lange man, die in een grijze bestelbus reed. De politie is op zoek naar getuigen, die vrijdagmiddag 14 juni 2019 tussen 15.00 en 18.00 uur iets gezien hebben op de Noorderweg in Beverwijk, of anderszins informatie hebben. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via 0800-7000

