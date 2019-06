Man in gezicht gestoken; recherche doet onderzoek

De man zou op de Cillierstraat omstreeks 15.10 uur ruzie hebben gehad met vermoedelijk twee mannen. De mannen liepen richting de Scheepersstraat waar het conflict uitmondde in het steekincident. De Hagenaar werd in het gezicht gestoken. De andere mannen zijn er vervolgens vandoor gegaan. Agenten hebben ter plaatse onderzoek gedaan en vonden in de omgeving het vermoedelijke steekwapen, een mes. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche doet verder onderzoek naar het incident. Getuigen die informatie hebben, maar nog niet met de politie hebben gesproken wordt verzocht zich te melden bij de recherche van Den Haag-Centrum via 0900 – 8844.