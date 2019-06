Henneptoppen ontdekt bij verkeerscontrole

Agenten zetten de man op vrijdag 14 juni rond 20.30 uur aan de kant voor een verkeerscontrole. Al snel bleek dat de Rotterdammer gesignaleerd stond omdat hij nog openstaande boetes of belastingen had uit staan. Ook bleek uit de politiesystemen dat de man mogelijk betrokken zou zijn bij het vervoeren van drugs. Daarop besloten de agenten de auto verder te onderzoeken. In de kofferbak vonden ze twee zakken met daarin 276 henneptoppen. Ook lag er een blokje hasj in. De verdachte is daarop aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.