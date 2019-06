Automobilist zonder rijbewijs richt ravage aan in Oude Noorden

Rotterdam - Een vermoedelijk dronken automobilist richtte vanmorgen om kwart voor 12 een enorme ravage aan in diverse straten in het Oude Noorden in Rotterdam. Negen auto’s raakten beschadigd. De man, een 23-jarige Rotterdammer, bleek de auto even daarvoor te hebben gestolen en niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij is na een check in het ziekenhuis aangehouden.