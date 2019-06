Politie Noord-Holland ook op het water actief [video]

De politie kwam in actie na klachten van bewoners over het vaargedrag op het binnenwater. Zo werd er veel te hard gevaren. Dit geeft overlast voor mens en dier. “De eieren worden door een te hoge snelheid letterlijk uit het nest gevaren. Met de controle heeft de politie aan het begin van het vaarseizoen een duidelijk signaal afgegeven: zorg dat alles in orde is en houd je aan de regels”, aldus Reno Hassink van de politie Noord-Holland. Denk daarbij aan het bezit van een vaarbewijs, de alcoholwetgeving en de verplichte veiligheidsuitrusting.



Doordat het steeds drukker wordt op de (binnen)wateren, is het van groot belang dat er regels gehanteerd worden om het zo plezierig en veilig mogelijk voor iedereen op het water te houden.



Resultaten

Vrijdag zijn 25 schippers gecontroleerd op alcohol. Geen van de schippers had teveel gedronken. Drie schippers hadden geen vaarbewijs. Vier schippers kregen een waarschuwing voor het niet voeren van een registratienummer. Drie schippers kregen een boete voor het overtreden van de snelheid.



Twee schippers krijgen een technisch onderzoek. Hun buitenboordmotor heeft mogelijk meer vermogen dan staat aangegeven op de motorkap. Deze twee schippers lopen het risico alsnog een boete te krijgen voor het varen zonder vaarbewijs. De boete voor het varen zonder vaarbewijs bedraagt voor een volwassenen: 550 euro.



Ondermijning

De politie heeft signalen van ondermijning op het binnen- en buitenwater van Medemblik. Hierop is ook gecontroleerd. Opvallende ‘patserboten’ bijvoorbeeld, dure boten die bemand worden door personen die nauwelijks een legaal inkomen hebben. Boten die dus meestal met crimineel geld zijn aangeschaft. Het doel van deze controle is misdaad mag niet lonen. In dit kader zal één schipper nader onderzocht worden.



Regelmatig controle

De politie gaat komende zomer regelmatig toezien op de naleving van de regels op het water en samen met partners ook controles uitvoeren voor de veiligheid op het water. Kijk voor alle vaarregels op de speciale themapagina op onze website.