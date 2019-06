Vrouw van fiets geduwd

Een man op een scooter kwam naast de vrouw rijden en gaf haar een duw. Daardoor kwam het slachtoffer ten val. De vrouw wist de belager van zich af te slaan. De dader ging er daarna vandoor met haar telefoon.



De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844. De verdachte is een blanke man van 30-35 jaar met een mager postuur van ongeveer 1.75 lang. De man droeg een donkerkleurige gewatteerde jas, een spijkerbroek en witte gympen.



De man van de scooter was een simpel model met zwarte wielen en zwarte velgen. De man droeg tijdens de aanval een helm. De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen.



2019113679