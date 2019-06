Dief steelt geld uit slaapzakken van slapende Campinggasten

De Harley Davidson Club Breda houdt dit weekend een evenement aan de Schootsenbroek in Castelré. Omdat veel bezoekers uit het buitenland komen is er ook een camping ingericht. Op zaterdagochtend ontdekten verschillende campinggasten dat hun portemonnee leeggestolen was. Opvallend genoeg hadden alle slachtoffers hun portemonnee tijdens het slapen in hun slaapzak bij zich gedragen. De politie onderzoek daarom of de benadeelden mogelijk gedrogeerd zijn geweest. Het exacte schadebedrag is niet bekend. Getuigen die mogelijk verdachten personen of voertuigen in de buurt van het evenement hebben gezien worden gevraagd dat te melden via 0900-8844.