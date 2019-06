Motorrijder om het leven gekomen na verkeersongeval

Venray - Een 24-jarige motorrijder uit Venray is zondagmiddag in het ziekenhuis in Venlo overleden aan zijn verwondingen. De man was om 16.00 uur betrokken bij een ongeval in zijn woonplaats. Op de Raadhuisstraat kwam hij in aanrijding met een auto.