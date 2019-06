Burgernet uitgebreid met foto-optie

Deelnemen kon al via de Burgernetapp, via Twitter en sms- of spraakberichten. Maar vanaf nu kan dit zelfs ook via Facebook Messenger. Burgernetoproepen kunnen voortaan worden getoond op matrixborden en lichtkranten, bijvoorbeeld in openbare ruimtes en in de bus of de tram. Het betreft hier alleen vermissingen. Zo kunnen nog meer mensen mee helpen zoeken.

Gemeenten en Politie verwachten met het vernieuwde Burgernet nog vaker heterdaadacties succesvol op te kunnen lossen en vermiste personen nog sneller terug te vinden.