Onderzoek naar verzet politie in WOII gepresenteerd

Tijdens de presentatie van het onderzoek in Nieuwspoort, dankte korpschef Erik Akerboom dr. Piersma voor haar werk. ‘Het is goed dat er onderzoek is en wordt gedaan naar het verleden van de politie. De Tweede Wereldoorlog is een gevoelig en beladen onderwerp voor het korps, voor de samenleving en bovenal voor slachtoffers en nabestaanden. De politie heeft lange tijd geworsteld met dit deel van haar geschiedenis en doet dat nog steeds. Het is en blijft belangrijk om hier met elkaar over te spreken, met alle nuances die daarbij horen. Ik hoop dat dit onderzoek daarbij helpt.’

Akerboom refereerde ook aan de woorden die hij sprak tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei jongsteleden: ‘Tijdens die herdenking heb ik gezegd dat de politie niet de bescherming heeft geboden die ze had moeten bieden. Maar de geschiedenis is niet zwart –wit. Er zijn ook talloze voorbeelden van collega’s die wel naar voren stapten. Dat laat dit boek ook zo goed zien en dat is behalve een compliment aan die collega’s ook een compliment aan de onderzoeker. Zij heeft de worstelingen die daar bij hoorden en de persoonlijke drama’s waar dat soms toe leidde treffend geschetst. Dit boek verandert de geschiedenis van de politie in de Tweede Wereldoorlog niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het voegt wel een hoofdstuk toe. Over persoonlijke moed en persoonlijk leed in een tijd die toen en nu nog steeds heel bepalend is geweest voor hoe mensen de politie bezien.’