Man met nepwapens zorgt voor onrust in Almelo

Omstreeks middernacht zag een getuige in een woning aan de Rietstraat een persoon met een vuurwapen. Bij mogelijk vuurwapengevaarlijke personen neemt de politie altijd het zekere voor het onzekere en gaan meerdere auto’s ter plaatse. De persoon waar het om ging, was echter niet meer aanwezig in het pand, maar bleek in de Hulststraat te zijn.

Agenten troffen daar een bewoner aan. De man was in het bezit was van meerdere nepvuurwapens. Als snel werd duidelijk dat er geen sprake was van een vuurwapengevaarlijke situatie en werd de man overgedragen aan zijn eigen zorgkader. Hij is niet aangehouden. De nepvuurwapens worden in beslag genomen.