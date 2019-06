Handgranaat bij bedrijfspand

Na een melding troffen agenten rond 02.00 uur een handgranaat in een tas. Deze hing aan een deur van een bedrijfspand. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en heeft de Explosieve Opruimingsdienst de handgranaat in beslag genomen. De politie heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan. De afzetting is inmiddels opgeheven.

De recherche doet aanvullend onderzoek en roept getuigen of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche Flevoland. Ook mensen die voorafgaand of daarna iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het pand worden gevraagd om deze informatie door te geven aan de recherche via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.