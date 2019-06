Aanhouding dankzij ANPR-apparatuur

De ANPR-apparatuur gaf een hit toen de auto, een lease-bestelwagen die stond gesignaleerd als gestolen, op de A4 in de Haarlemmermeer reed. De politie heeft de auto aan de kant gezet op de Grote Belt in Hoofddorp. De twee inzittenden verklaarden dat zij de bestelauto hadden geleend van een vriend en er niet van op de hoogte waren dat de auto was gestolen. De politie heeft de auto in beslag genomen.

De vriend van wie het tweetal de auto had geleend bleek een 26-jarige man uit Den Haag te zijn. De man is opgeroepen om naar het bureau in Hoofddorp te komen en is daar buiten heterdaad aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.