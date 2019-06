Politie onderzoekt gewapende overval

De politie kreeg een melding van een vechtpartij aan de Toekanweg in Haarlem. Bij aankomst bleek dat er geen sprake was van een vechtpartij maar van een overval waarbij wapens zijn gebruikt. Een busje met daarin meerdere personen werden nadat zij het voertuig hadden geparkeerd door twee verdachten bedreigd met wapens. De slachtoffers moesten diverse spullen afstaan. De verdachten zijn weggerend in de richting van de Europaweg en zijn zij weggereden met een gereedstaande vluchtauto.

De politie is een onderzoek gestart. Heeft u iets gezien of gehoord wat kan bijdragen aan het onderzoek? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via het telefoonnummer: 0900-8844.

2019114198