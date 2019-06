Scooterbestuurder bedreigt duo met mes

De politie is een onderzoek gestart naar deze bedreiging en zoekt getuigen, die meer weten over de bedreiging, de bestuurder of de scooter. Het signalement luidt: ongeveer 18 jaar, getint uiterlijk, tenger postuur, kort gekruld haar en lengte ongeveer 1.75 meter. Hij droeg een korte rode jas, zwarte sportschoenen en een zwarte spijkerbroek. De scooter was metallic groen en had een blauw kenteken. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019139988.