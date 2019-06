Waarschuwing voor de praktijken van ‘knuffeldieven’

Afgelopen weekend sloegen de knuffeldieven op meerdere plaatsen toe. Op zaterdag 15 juni rond 14.30 uur beroofden ze in Nieuw Namen een 84-jarige vrouw van sieraden. Diezelfde dag sloegen ze rond 16.15 uur toe in Ossendrecht, daar was een 85-jarige vrouw het slachtoffer. Op zondag 16 juni namen we de aangiftes op van een 85-jarige man uit Baarle-Nassau en een 80-jarige man uit Goirle. Het slachtoffer uit Baarle Nassau is zondag rond 14.00 uur in de Rector van den Broekstraat in Baarle-Nassau vanuit een auto aangesproken door een vrouw die de weg vroeg. De vrouw stapte vervolgens uit om de man te ‘bedanken’. Ze raakte hem daarbij diverse malen aan en probeerde een ketting om de nek van de man te hangen. Daarbij wist ze op slinkse wijze de gouden ketting van het slachtoffer te bemachtigen. Vervolgens ging ze er in de auto vandoor richting het centrum. De man uit Goirle werd zondag rond 14.30 uur aangesproken in de Thomas van Diessenstraat in Goirle. Hij negeerde in eerste instantie de mensen die hem de weg vroegen, maar kon niet voorkomen dat de vrouwelijke verdachte bij zijn ketting kon komen en die van zijn nek kon trekken. Ook zij ging er vandoor in een auto.