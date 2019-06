Politie houdt verdachte aan voor steekincident

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een steekincident op de opvanglocatie. Direct gingen hulpverleners ter plaatse. Nadat agenten de situatie veilig hadden verklaard, ging ambulancepersoneel het terrein op om hulp te verlenen. De drie betrokkenen werden naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd daar aan zijn verwondingen behandeld. Daarna hielden agenten hem in het ziekenhuis aan op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Hij is ingesloten in het arrestantencentrum.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van het incident. De politie doet hier onderzoek naar. De politie heeft technisch onderzoek verricht op de opvanglocatie en getuigen en betrokkenen worden gehoord.

2019266182 FjB