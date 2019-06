In Bureau GLD: Getuigen gezocht woningoverval

In die uitzending van Bureau GLD op 19 juni 2019 tonen we camerabeelden van verdachten in de onderstaande opsporingszaken en zoeken we dus getuigen van de gewelddadige overval op een woning in de Rozenstraat in Nijmegen.

Nijmegen – Gewelddadige woningoverval Rozenstraat

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni 2019 plegen drie mannen een woningoverval in de Rozenstraat in Nijmegen. Rond 01.00 uur wordt de bewoner wakker door drie mannen die naast zijn bed staan. Terwijl hij de mannen de woning uitwerkt wordt hij op zijn hoofd geslagen. Er worden onder andere sieraden en een klein blauw tasje met daarin een pinpas buit gemaakt. 2019263086

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Rozenstraat rond 01:00 uur?

Heeft u het opvallende blauwe tasje gevonden?

Wie kan iets vertellen over een bromfiets met een knetterend geluid in/nabij de Rozenstraat rond dat tijdstip?

De Rozenstraat is een zijweg van de drukke Graafseweg in Nijmegen. Heeft u als bewoner wellicht een camera aan huis en beschikt u over camerabeelden?

Wageningen – Vier personen breken in bij woning

Op zondag 26 augustus 2018 breken rond 20.00 uur vier personen in bij een woning aan het Laantje van Pieter Bas in Wageningen. Via de achterdeur komen de vier de woning binnen en gaan er vervolgens met persoonlijke eigendommen vandoor. We zijn op dit moment nog op zoek naar twee van de vier verdachten. Ken of herken jij (één van) hen? De andere twee zijn door politiemensen herkend en afkomstig uit respectievelijk Arnhem en Veenendaal. 2018385915

Warnsveld/ Apeldoorn – Diefstal van pinpas

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 wordt er onder andere gepind met een bankpas die gestolen is. De eigenaar van de pas vermoedt dat zijn pas gestolen is op het moment dat hij op donderdag 6 december aan het sporten is bij een sportschool in Warnsveld. De geldtransacties met deze bankpas vinden plaats in Apeldoorn. Wie herkent deze pinner(s)? 2019024018

Westervoort - Twee mannen breken in in bestelbus

Op camerabeelden is vastgelegd hoe ’s avonds laat twee mannen op woensdag 6 maart 2019 inbreken in een bestelbus. Deze bus staat dan geparkeerd aan De Rosmolen in Westervoort. De mannen stelen elektrisch gereedschap uit de bus. Wie herkent de mannen of kan iets over de diefstal vertellen? 2019101432

Nijmegen - Blonde vrouw steelt verzorgingsproducten

Een onbekende blonde vrouw loopt op woensdag 3 april 2019 rond 11:20 uur een drogist aan de Molenpoort in Nijmegen binnen. Ze pakt meerdere geurtjes uit de schappen en doet deze uiteindelijk vanuit haar winkelmandje in haar tas. Ze loopt dan niet langs de kassa en met een leeg winkelmandje de drogist uit. Wie herkent deze vrouw? 2019147333

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 19 juni 2019, vanaf 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. Daar kun je op de betreffende opsporingszaak klikken voor meer info en beelden.