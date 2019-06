Politie houdt vier personen aan voor overtreding Opiumwet

Naar aanleiding van anonieme tips startte de politie in april 2018 een onderzoek. Het vermoeden bestond dat de aangehouden personen zich zouden bezighouden met hennepteelt, handel in softdrugs en het witwassen van het geld dat zij daarmee verdienden. Er werden vijf panden in Zutphen, één pand in Brummen en twee panden in Beekbergen doorzocht.

In de panden troffen agenten vuurwapens, hennep gerelateerde goederen en geld aan. Om illegaal verkregen vermogen van de verdachten te kunnen afpakken is beslag gelegd op het geld. De vier verdachten zijn ingesloten voor nader verhoor.

2017517091 HP