Getuigenoproep dodelijk schietincident Amsterdam Noord

Het TGO-team is op zoek naar getuigen die voor, tijdens of na het schietincident iets gezien hebben in de omgeving van de Klaprozenweg dat van belang kan zijn voor het onderzoek. Ook zijn we op zoek naar getuigen uit de omgeving van Zaandam. Wie heeft bijvoorbeeld gezien dat de zilverkleurige BMW op de Wibautstraat in Zaandam werd achtergelaten? Heeft u bewakings- of dashcambeelden uit de omgeving van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord, óf van de Wibautstraat in Zaandam, stel die dan ter beschikking van het onderzoeksteam. Getuigen kunnen contact opnemen met het rechercheteam via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000. Indien u uw informatie digitaal wil delen, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande tipformulier.