Cold Case Jan de Niet in Team West en Opsporing Verzocht

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Vermissing Anja Schaap | Katwijk

De 33-jarige Anja Schaap uit Katwijk is nog altijd vermist. Ze verliet in de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 mei café In den Blauwen Bock in Katwijk en is sindsdien spoorloos. Haar tas werd gevonden, maar ondanks meerdere uitgebreide zoektochten is er van Anja zelf nog geen spoor. Het is ook nog niet duidelijk of ze een ongeluk heeft gehad, of dat iemand haar iets heeft aangedaan. Uit camerabeelden blijkt dat Anja na het verlaten van het café door Katwijk heeft gelopen. Team West en Opsporing Verzocht besteden vanavond aandacht aan deze zaak. In Opsporing Verzocht worden camerabeelden getoond waarop Anja te zien is.

Overval tankstation | Alphen aan den Rijn

Op vrijdagavond 1 februari werd de medewerkster van het tankstation aan de Van Foreestlaan overvallen. De dader bedreigde haar met een groot mes en ging met een geldbedrag op de vlucht. De verdachte is te zien op camerabeelden.

Overval juwelier Siebel | Leidschendam

Op zaterdagochtend 9 februari werden de medewerkers van de juwelier door twee mannen overvallen. De buit bestond voor een groot gedeelte uit geld en sieraden. Een week na de overval werden enkele sieraden in Rijswijk teruggevonden vlakbij Event Plaza. De sieraden waren in brand gestoken, maar niet helemaal goed verbrand. Deze zaak was al eerder te zien bij Team West, maar omdat er nieuwe onderzoeksvragen naar voren zijn gekomen, wordt er nog een keer de hulp van de kijkers gevraagd, zowel bij Team West als bij Opsporing Verzocht

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur.