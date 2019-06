Dag tegen de woninginbraken

Voorlichtingsbijeenkomsten over inbraken, promotie van buurtpreventie, flyeren, extra controles op ‘hotspots’ en een interactief spel tussen de politie en inwoners; woensdag vragen we samen met onze partners op verschillende manieren aandacht voor woninginbraken en preventie. De politie doet er veel aan om inbrekers te pakken, maar als bewoner kunt u zelf ook veel doen. Het is bewezen dat preventieve maatregelen echt werken.

Update hoeveiligismijkwijk.nl

Er staan nieuwe cijfers op hoeveiligismijkwijk.nl. Woont u in de politie-eenheid Den Haag? Op de website kunt u met een simpele muisklik gedetailleerd zien hoe het staat met de veiligheid in uw buurt. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de aantallen aangiften te zien van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat om dertien verschillende delicten. Vooral diefstallen, maar ook bedreiging, mishandeling, beroving en zakkenrollerij. De site geeft niet alleen feiten over de misdaad, maar ook preventietips. Voorkomen is namelijk nog altijd veel beter dan genezen. Het cijfermateriaal wordt vanaf nu weer maandelijks geactualiseerd.

Het wordt veiliger, maar niet overal

De cijfers tonen aan dat de criminaliteit over het algemeen nog steeds daalt, maar elk strafbaar feit blijft er een teveel. Bovendien gaat het in de ene wijk beter dan in de andere. Politie, gemeenten, vele partners en bewoners werken samen hard aan de veiligheid. Die brede samenwerking is essentieel, want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We vragen ook aan u als inwoner om vooral te blijven melden, want als we niet weten wat er speelt, kunnen we er ook niet op acteren. Bel dus vooral 112 als u een situatie niet vertrouwt. Heeft u informatie over strafbare feiten voor de politie maar wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem (M.) 0800-7000 Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.