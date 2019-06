Verdachte van twee inbraken aangehouden

De man wordt verdacht van een inbraak in een woning aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat in Wassenaar op zondag 19 mei. Een oplettende voorbijganger vond die dag een tas met spullen op de Deijlerweg, die afkomstig bleek uit een woning aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Ter plaatse bleek er ingebroken te zijn in de woning, en was een aantal tassen gestolen. Er werd een onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek kwam een verdachte naar voren, een 26-jarige man uit Leiden.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte ook in verband gebracht kon worden met een inbraak in een woning aan de Rijn en Schiekade in Leiden, op 21 december 2018. Ook bij deze inbraak waren verschillende goederen gestolen.

Na goedkeuring door de officier van justitie is de verdachte op maandag 17 juni aangehouden. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord.