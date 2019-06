Aanhouding en vondst drugs na anonieme tip over dealen

Een kleine dealer op de hoek van de straat creëert onveiligheid in de wijk. Vage figuren die hun ‘spul’ komen halen. Overlast veroorzaken. Achter deze zichtbare problematiek schuilt een nog een veel grotere wereld van criminaliteit. Het merendeel van de schietpartijen is gerelateerd aan de drugshandel. Gebruikers financieren hun verslaving vaak met ‘kleinere’ criminaliteit zoals diefstal en inbraak. De politie geeft hoge prioriteit aan de aanpak van drugsproblematiek. Meldingen van bezorgde burgers die deze problematiek niet in hun wijken willen, zijn voor deze aanpak onontbeerlijk.



Anoniem of bekend

Natuurlijk kunnen we het meest met meldingen die rechtstreeks bij ons binnen komen via 0900-8844 of op onze website. Maar we realiseren ons ook dat melden spannend kan zijn. Zeker als drugsdealer en melder elkaar kennen. Een uitkomst kan dan Meld Misdaad Anoniem zijn. Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt van criminaliteit en misdaad, dus niet van de politie. Er werkt een klein team van goed opgeleide mensen. Zij zullen jouw anonimiteit beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van je melding met zorg door. Ze bieden je een extra vangnet voor als je wel wil melden, maar niet bekend wil worden.



Drie tassen drugs

Ook in de Papendrechtse aanhouding maakten melders gebruik van M. Meerdere meldingen kwamen binnen, die de politie de kans gaven vervolgonderzoek te doen en in te grijpen. De tips waren gericht op de man. Bij de zoeking was ook een vrouw in de woning. Zij wordt verdacht van betrokkenheid en is eveneens aangehouden. In de woning werden drie tassen met hennep en wit poeder gevonden, bakjes met papiergeld, versnijdingsmiddelen en verpakkingsmateriaal. Chemisch onderzoek moet uitwijzen wat het poeder precies is.







Bereikbaarheid

Ken jij iemand die betrokken is bij de handel, productie, opslag of verspreiding van drugs? Meld dit via 0900-8844 of bij M. via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Melden kan 24/7 via het online meldformulier.



Wat kun je melden?

• drugsdealers (naam, adres, telefoonnummer)

• kentekens van auto’s/scooters

• drugslabs (locatie, gegevens huurder)

• dumping van drugsafval

• activiteiten op vreemde tijdstippen rond (leegstaande) panden

• transport en opslag van drugs

• wapenbezit, geweld en intimidatie

• verduistering van crimineel geld (witwassen)