Aanhouding voor stelen auto van tegenpartij na aanrijding

Donderdag 31 januari. Het is iets voor zeven uur ’s avonds. Een man rijdt die avond op de Kerkweg in Brandwijk met zijn auto het dorp in. Een aantal meters voor de daar gelegen passeerplaats komt een tweede auto uit tegenovergestelde richting. Die rijdt door zonder gebruik te maken van de passerplaats of zijn tegenligger de gelegenheid te geven er gebruik van te maken. Het gevolg; een aanrijding. Beide auto’s hebben materiele schade waaronder een lekke band.