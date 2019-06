Getuigen en camerabeelden gezocht voor onderzoek naar brandstichting bij woning

De politie hoopt dat er mensen zijn die rond 01.20 uur iets verdachts is opgevallen in de omgeving van de woning. Misschien zijn er ook mensen die in de buurt van de ’s-Gravenpolderseweg en in de wijk de Riethoek die een camera aan hun woning of pand hebben. Het kan goed zijn dat er verdachte personen op de beelden voorbij komt, dat kan het onderzoek verder helpen.

Heeft u afgelopen zondag in de omgeving iets verdachts of opvallends gezien, of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Dan kunt u contact opnemen met politie Goes, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook, gebruik daarvoor onderstaand tipformulier.