Man zwaar mishandeld, politie zoekt getuigen

De mishandeling vond rond middernacht, vermoedelijk tussen 23.30 uur en 00.00 uur plaatst Het slachtoffer werd in de omgeving van café Pure aan de Antwerpsestraatweg en de Langstraat door een vijftal personen belaagd. Zij hebben de Bergenaar geslagen en geschopt. Hij liep hierbij letsel op aan zijn kaak en gezicht. Het slachtoffer wist zich te bevrijden en is gevlucht . Hij heeft de politie gewaarschuwd. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.