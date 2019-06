Twee mannen aangehouden na politieonderzoek in bedrijfspand

Goes - Politiemensen hebben maandagavond 17 juni een onderzoek ingesteld in een bedrijfspand aan de Livingstoneweg. Ze deden dat nadat er informatie was binnengekomen dat daar mogelijk strafbare feiten zouden worden gepleegd en er een grote hoeveelheid drugs aanwezig zou zijn. In het bedrijf waren twee medewerkers aanwezig. Deze mannen, een 44-jarige inwoner van Nieuw- en Sint Joosland en een 31-jarige man uit Oost-Souburg, zijn aangehouden.