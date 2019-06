‘Goudknuffelaars’ actief

De politie is op zoek naar getuigen. Maar mensen die soortgelijke ervaringen hebben als het slachtoffer kunnen zich ook melden via 0900 -8844.



De politie is vooral geinteresseerd in mensen die die dag daar een auto hebben gezien met daarin een bestuurder van ongeveer 50 jaar, met op de achterbank een vrouw van ongeveer 20 jaar en een vrouw van ca. 50 jaar.