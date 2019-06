Meerdere panden doorzocht in onderzoek ‘Albanezen’

In dit deelonderzoek is door het team ondermijning van de politie en Openbaar Ministerie samengewerkt met verschillende integrale partners zoals de ISZV, de IND, de gemeente Sittard-Geleen en de Belastingdienst.

Westelijke Mijnstreek

De doorzoekingen zijn in acht panden aan o.a. de Vrangendael en Mgr. Claessensstraat in Sittard en aan de Salmstraat en Rijksweg Centrum in Geleen verricht. Er is tot nu toe niemand aangehouden. Wel zijn er verschillende goederen, waaronder informatiedragers, inbeslaggenomen.

Aanleiding

In het onderzoek naar de georganiseerde hennepteelt kwam naar voren dat er valse werkgeversverklaringen over gefingeerde dienstverbanden aan ‘werknemers’ van overwegend Albanese afkomst afgegeven werden. Een eigenaar van een Grieks restaurant uit Geleen wordt er van verdacht betrokken te zijn bij het afgeven deze verklaringen. Deze werkgeversverklaringen werden dan gebruikt ter verkrijging van hypotheken waarmee percelen konden worden aangekocht.

In het verleden zijn er hennepplantages aangetroffen in panden die eigendom waren van de restauranthouder.

Het onderzoek is nog niet afgerond.