Veel belangstelling voor mobiele politiepost cold case Klee

Door aanwezig te zijn in Treebeek wordt geprobeerd de mogelijke drempel die burgers voelen om informatie te melden zoveel mogelijk te verlagen. De hulp van het publiek leidt in ruim de helft van alle cold cases tot een doorbraak in het onderzoek. Vermoedelijk lopen in Nederland nog honderden mensen rond die informatie hebben over onopgeloste moordzaken als deze.

Er is een bedrag van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de vervolging van diegene die verantwoordelijk is voor de dood van Sjef Klee. Meer informatie over deze zaak is terug te vinden in het dossier op deze website.