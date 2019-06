Jaarcijfers 2018 landelijke opsporingscommunicatie

Nederland - In totaal 349 politieonderzoeken kwamen vorig jaar aan bod in landelijke opsporingsprogramma´s. In 40 procent van die zaken (139) werden verdachten aangehouden of hun identiteit vastgesteld. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2018. Het aanhoudingspercentage ligt al een aantal jaren rond de 40 procent.