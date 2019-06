Opsporing Verzocht: ooggetuigen situatie Afghaanse gevangenis gezocht

Het team bestaat uit rechercheurs die wereldwijd ernstige misdrijven onderzoeken waarbij Nederlanders betrokken zijn. Of waarvan slachtoffers en verdachten in Nederland verblijven. In dit geval gaat het om een onderzoek naar vermoedelijke misstanden in een gevangenis die net buiten Kabul staat. Deze martelingen zouden zijn gepleegd in de periode 1982 – 1987. Het vermoeden bestaat dat er mensen in Nederland wonen die zich destijds mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstige misdrijven.

In de televisie-uitzending richten de rechercheurs zich specifiek tot mensen die destijds zelf in Pol-e-Charkhi zijn geweest; bijvoorbeeld als gevangene, werknemer of hulpverlener.