Wie heeft Mohamed Anaya gezien?

Mohamed is vrijdag 14 juni voor het laatst gezien om 13.00 uur door zijn moeder in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Zijn familie maakt zich ernstige zorgen. Mogelijk had hij ’s middags een afspraak in Den Haag. Maar met wie die afspraak was en of die afspraak is doorgegaan, is onbekend.

Mohamed Anaya heeft vermoedelijk gebruik gemaakt van een zwarte VW golf GTE model 7. De motorkap van de auto had een opvallende deuk. De auto is inmiddels aangetroffen. (zie foto)

De recherche komt graag in contact met iedereen die Mohamed na vrijdagochtend 14 juni nog gezien of gesproken heeft. Ook informatie over de auto horen we graag. Heeft u die vanaf vrijdag 14 juni ergens gezien?

Alle scenario’s mogelijk

De politie is een (technisch) onderzoek gestart en in gesprek met familie en vrienden om Mohamed Anaya zo spoedig mogelijk op te sporen.

Heeft u informatie over Mohamed?

Bel dan met 0900-8844 of met de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070, of als u liever anoniem wilt blijven, met 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.

De aangetroffen zwarte Golf