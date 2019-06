Aanhoudingen voor asbestdumpingen en dreigbrieven aanleg windparken

De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest gericht tegen landeigenaren, bedrijven en initiatiefnemers voor te bouwen windmolens in Drenthe en Groningen en tegen daarmee verbonden organisaties zoals leveranciers en dienstverleners. Meerdere bedrijven en bestuurders kregen dreigbrieven om hun werkzaamheden bij windmolenparken stil te leggen en daar is tot tweemaal toe ook gehoor aan gegeven. Ook werd er op verschillende plekken asbest gedumpt. Dit zijn ernstige strafbare feiten en daarom zijn de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek gestart om de verantwoordelijke(n) te stoppen, aan te houden en te vervolgen. In een infographic (link) is het onderzoek tot nu toe in één oogopslag te zien.

Tot nu toe drie verdachten aangehouden

In het onderzoek naar verantwoordelijke(n) van asbestdumpingen en dreigbrieven in relatie tot de aanleg van windparken in de provincies Drenthe en Groningen zijn drie verdachten aangehouden. Een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man verblijvend in Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen zijn woensdagochtend 19 juni aangehouden. De verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar een politiebureau en worden verhoord. Er zijn vanochtend ook zes zoekingen door ons verricht op verschillende adressen in Meeden, Nieuw-Buinen, Groningen, Tweede Exloërmond, Oude Pekela en Stadskanaal (vier woningen en twee bedrijfspanden). Dat we drie verdachten hebben aangehouden betekent niet dat ons onderzoek is afgelopen. Wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit.

Ernst van de strafbare feiten

Rondom de bouw van windmolens zijn er verschillende en tegenstrijdige belangen, zijn er voor- en tegenstanders. Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie mogen nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd. Het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven zijn ernstige strafbare feiten met grote gevolgen. Asbest kan gevaarlijk zijn, ondernemers en hun families zijn emotioneel en economisch getroffen en het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd.

Pop-up politiebureau

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de aanhoudingen en/of het onderzoek. Daarom zijn wij vandaag, woensdag 19 juni aanwezig op de Hereweg in Meeden ter hoogte van de supermarkt met ons pop-up bureau. Tussen 12 uur en 20 uur kunt u langskomen om uw vragen, tips of zorgen met ons te delen. De wijkagent en een collega van het onderzoeksteam zijn aanwezig.

Hebt u meer informatie voor ons?

Tijdens het onderzoek hebben wij veel tips en informatie ontvangen. Hebt u nog informatie voor ons over de asbestdumpingen en dreigbrieven, neem dan contact met ons op via 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.