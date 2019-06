Drugslab aangetroffen in Haaften

Tijdens het onderzoek bleek dat het vermoedelijk gaat om een lab waarin amfetamine werd geproduceerd. De productie van synthetische drugs is levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Het lab wordt geïnventariseerd en met assistentie van de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontmanteld en vernietigd vanwege mogelijke gevaren voor de veiligheid van politiemensen en het milieu. De LFO is opgericht in 2001 en richtte zich in het begin vooral op de ontmanteling van MDMA (XTC) en amfetaminetype laboratoria. Vermoedelijk worden er vele liters aan chemicaliën afgevoerd. Daarnaast zijn er sporen veiliggesteld, spullen in beslag genomen en is de woning doorzocht.