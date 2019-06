Mishandeling

Het slachtoffer is eigenaar van een café en was op dat moment in zijn zaak. Omstreeks 02.45 uur werden nog wat klanten uit het inmiddels gesloten café gelaten. Op straat stonden klanten en personeel nog even te praten en te roken toen en een jongeman aan kwam lopen. Er ontstond een ruzie, waar een aantal omstanders op af kwamen. Het slachtoffer hoorde het tumult en liep naar buiten. Hier zag hij dat de jongeman enkele medewerkers aanviel en sloeg. Een tweede jongeman, die vanuit de groep toeschouwers kwam, stompe een andere medewerker tegen het hoofd. Toen de eigenaar tussenbeide probeerde te komen, werd ook hij meerdere malen hard in zijn gezicht gestompt. Hierbij liep het slachtoffer letsel op.

De politie stelde een onderzoek in naar de mishandelingen. Op woensdagmorgen kon de eerste verdachte worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Onderzoek wordt ingesteld naar de identiteit van de tweede verdachte.

2019113892