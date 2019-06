Politie zoekt getuigen mishandeling

Kort na middernacht (in de nacht van dinsdag op woensdag) verliet een 24-jarige man uit Heerhugowaard een café aan het Raadhuisplein in zijn woonplaats. Hij was samen met een vriend, maar deze vertrok in de richting van de Bickerstraat. Het slachtoffer zag, dat een groep jongens achter de vriend aan liepen. Omdat hij het niet vertrouwde, liep hij zelf weer achter de groep aan. Op genoemde kruising kwam het tot een treffen, waarbij het slachtoffer buiten bewustzijn werd geslagen.

Het slachtoffer werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.

2019115729