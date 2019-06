Politie zoekt getuigen beschieting woning Krombekstraat

De politie wil weten wie verantwoordelijk is voor deze beschieting en roept hierbij onder meer de hulp in van de burger. Als er mensen zijn die meer informatie kunnen geven over dit incident, dan komen we graag met hen in contact. Hetzelfde geldt voor getuigen die afgelopen nacht in de omgeving van de Krombekstraat iets opvallends hebben gezien of gehoord. Eventuele camera- of dashcambeelden van het incident of een mogelijke vluchtroute van de dader(s), kunnen via onderstaand tipformulier met het onderzoeksteam worden gedeeld.