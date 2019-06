Twee aanhoudingen na bedreiging

De bedreiging vond plaats in de omgeving van de Deimanstraat / Drebbelstraat. Het slachtoffer vertelde aan agenten dat hij met een steekwapen en vuurwapen bedreigd zou zijn. Na het incident vluchtte het slachtoffer weg en belde hij de politie. Omdat het twee bekenden zijn van het slachtoffer, kon hij goede signalementen geven van de verdachten. Agenten droegen bij de aanhoudingen kogelwerende vesten. De man in de woning is met behulp van een politiehond aangehouden. Vervolgens doorzochten agenten de woning, echter troffen zij daarbij geen wapens aan. De vermoedelijke aanleiding van het incident zou een langlopend conflict tussen de mannen zijn.



Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie houdt een buurtonderzoek in de omgeving. De recherche van Team Laak zoekt getuigen. Iets gezien? Bel 0900-8844. Liever anoniem, bel 0800-7000.