Lichaam vermiste Anja Schaap aangetroffen in zee

Omdat het lichaam voldeed aan het signalement van de Katwijkse Anja Schaap werd op woensdag 19 juni contact gelegd met het onderzoeksteam van de eenheid Den Haag. Op basis van specifieke kenmerken bleek het inderdaad om haar te gaan. Sectie en verder politieonderzoek moeten uitwijzen wat er met Anja is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen. Haar familie is op de hoogte gesteld en geeft aan dat zij graag rust willen om het verlies te kunnen verwerken.



Het onderzoeksteam bedankt alle burgers, vrijwilligers, organisaties en media die de afgelopen weken aandacht hebben besteed aan de vermissing en intensief hebben meegezocht en meegedacht.