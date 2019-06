Spelende kinderen vinden vuurwapen

Rotterdam - Tot twee keer toe is de politie gisteren gebeld door mensen die op straat per toeval een vuurwapen vonden. Een mevrouw die haar hond aan het uitlaten was in Park Zestienhoven vond een boodschappentas met een vuurwapen erin. Het tweede wapen werd uit de Zevenhuizerplas gehaald door kinderen die aan het buitenspelen waren.