Twee overvallen en een mishandeling in Bureau Rijnmond

Op dinsdag 14 mei stopte een buschauffeur van de RET bij de halte op de Katendrechtse. Het was druk bij de halte en in de bus. Een passagier bleef voor de deur staan waardoor het zicht op de dodehoek belemmerd werd. Omdat dit een onveilige situatie opleverde vroeg de chauffeur aan de passagier om ergens anders te gaan staan. Deze begon te schelden en terwijl de chauffeur alweer bij de volgende halte was en de deur opende voor nieuwe passagiers kreeg hij vanuit het niets een klap tegen zijn hoofd. Er zijn beelden van de verdachte.



