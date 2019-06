Hennepkwekerij ontmanteld

Bij de politie was informatie binnengekomen dat er in de loods een hennepkwekerij zou zitten. Bij controle op woensdagochtend bleek dat ook zo te zijn. In vier kweekruimtes stonden in totaal zo’n 700 planten. Een 44-jarige man uit Oosterland is aangehouden. Hij werd door de politie bij de kwekerij betrapt. Deze man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord. Alle goederen om de kwekerij in stand te houden zijn geruimd en zullen worden vernietigd.