Medewerker distributiebedrijf aangehouden wegens diefstal

De politie werd gebeld en de aangehouden verdachte is aan de opsporingsambtenaren overgedragen. De man bleek in het bezit te zijn van vier dure t-shirts die hij, door ze te verstoppen in een geluidsbox, de beveiliging door wilde loodsen. De man van 19 jaar, woonachtig in Oud-Gastel, werd hierbij betrapt tijdens een controle. De man zit nog vast en wordt gehoord door de recherche.