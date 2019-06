In een aantal dozen in de loods trof de politie een grote hoeveelheid wit poeder aan. Het poeder werd in de loods getest. Uit deze voorlopige test bleek dat het vermoedelijk om cocaïne gaat. Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak. De brandweer is gealarmeerd om te onderzoeken of er sprake is van gevaarlijke stoffen.