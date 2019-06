Eerste Europese dag tegen woninginbraak

Hoewel het aantal woninginbraken sinds 2012 is gehalveerd, blijft het noodzakelijk dat mensen hun woning goed beschermen tegen inbrekers. Met de juiste preventiemaatregelen neemt de kans op een inbraak tot 90 procent af.

Zeven jaar geleden werd er in Nederland 91.930 keer in een woning ingebroken; vorig jaar waren er 42.798 woninginbraken. ‘Dat zijn er voor mij nog 42.798 te veel’, vindt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de politie. ‘Een inbraak in je woning is een heel heftige ervaring. Een wildvreemde die je huis openbreekt, doorzoekt en je spullen steelt. Op de plek waar je je het veiligst moet voelen.’