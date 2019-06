Politie zoekt getuigen overval

Rond 20.00 uur kwam een man met een zwarte helm de supermarkt binnen. Er waren op dat moment meerdere klanten en personeelsleden aanwezig. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen. De man vertrok uiteindelijk met buit op een scooter in de richting van de Stakenberg.

De politie is direct een onderzoek gestart. Er werd een burgernetbericht verstuurd waarin mensen werd verzocht uit te kijken naar de verdachte. Verder werd er met verschillende getuigen gesproken.

Zondag 2 juni werd in een bosgebied tussen de Lunterseweg, Kernhemseweg en Oude Kernhemseweg de helm terug gevonden.

Signalement verdachte

Op basis van het eerste onderzoek zou het gaan om een man van ongeveer 180 à 185 cm lang. De man droeg een zwarte trainingsbroek met een witte streep vanaf de heup tot de enkel. Hij reed op een grijze scooter met aan de voorkant een rood spatbord en rode stuurkap. Verder droeg hij een zwarte helm.

Getuigen gezocht

We weten dat er veel mensen in de omgeving waren ten tijde van de overval. De politie komt graag in contact met mensen die er waren en iets gezien hebben wat van belang kan zijn. Zij, en anderen met informatie, kunnen bellen met 0900 8844. Anoniem melden kan ook via 0800 7000. Ook mensen die in de omgeving privé-camera’s hebben hangen, worden verzocht te kijken of hier wellicht bijzonderheden op te zien zijn. Beeldmateriaal kan worden verstuurd via politie.nl .

2019239793