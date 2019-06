Alerte Goirlese gaat achter zakkenrolster aan

Een 82-jarige vrouw winkelde zaterdagmiddag met haar dochter in een grote kledingzaak. Ze keken in een rek met afprijsde truien. Moeder had haar tas over haar schouder hangen. De dochter zag dat er een vrouw tegen haar moeder aanstond die een kledingstuk over haar arm had. Ze zag dat die vrouw met één hand in de tas van haar moeder ging. Ze riep naar de dievegge: “ waar ben jij nou mee bezig”. Die vrouw rende daarop heel hard richting uitgang, alwaar ze door medewerkers van de kledingzaak werd vastgepakt. Hierna opende zij demonstratief haar tas en liet aan de dochter een voor haar onbekende portemonnee zien. Bij controle van de tas van moeders bleek dat het bij een poging gebleven was. De verdachte werd met behulp van een tolk gehoord. Ze gaf toe dat ze geprobeerd had de portemonnee van aangeefster te stelen.